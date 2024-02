Cairo silura Juric: “Ha detto che vuole restare? Non me ne frega più un ca**o. Chissenefrega”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a fine gara dopo la vittoria sul Lecce. Queste le sue parole:

“Ci voleva questa vittoria. Fortunatamente nella ripresa siamo tornati in campo con un’aggressività maggiore e poi abbiamo anche pescato il jolly con Bellanova che ha fatto un gran gol. Poi tutto è stato più facile, il gol di Zapata è un gol che fai perché arriva una palla come si deve e la metti dentro. Anche se il Lecce fosse stato in 11 non sarebbe cambiato nulla”.

Juric ha detto di voler restare per tanti anni “Posso dire? Non me ne frega più un cazzo. Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è fare questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo, su questo contratto basta, è un argomento che non mi interessa più. Ha fatto un’apertura? Ma chissenefrega. Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi nella vita si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chi ha preso Juric? Chi gli dà 2 milioni all’anno? Chi lo ha appoggiato in maniera pazzesca quando era in difficoltà? Io. Chi c’è che stima Juric più di me? Ne abbiamo parlato troppo, è un argomento superato. Ora raggiungiamo l’obiettivo dopodiché vediamo”.

LE PAROLE DI BUCCHIONI SULLA FIORENTINA