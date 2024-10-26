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Sentite Cairo: "Con la Fiorentina con quest'atteggiamento per riuscire a vincere"

Il numero uno granata ha anticipato il match di domenica prossima alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2024 14:09
Sentite Cairo: "Con la Fiorentina con quest'atteggiamento per riuscire a vincere" -
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Dopo la vittoria di ieri sera contro il Como, ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo che si è soffermato anche sulla sfida tra una settimana contro la Fiorentina: "Contro i viola voglio vedere la stessa mentalità e la stessa fame di oggi dove abbiamo voluto vincere. Voglio vedere i ragazzi belli concentrati perché avremo delle partite dure come Fiorentina, Roma e Juventus, quindi, c'è bisogno di unione di gruppo e di grande coesione collettiva per riuscire a raccogliere qualcosa di buono. Ho visto giocatori che rincorrevano con voglia l'avversario come per mangiarselo e deve essere sempre così, è l'atteggiamento da portarsi avanti."

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