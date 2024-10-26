Sentite Cairo: "Con la Fiorentina con quest'atteggiamento per riuscire a vincere"

Il numero uno granata ha anticipato il match di domenica prossima alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Como, ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo che si è soffermato anche sulla sfida tra una settimana contro la Fiorentina: "Contro i viola voglio vedere la stessa mentalità e la stessa fame di oggi dove abbiamo voluto vincere. Voglio vedere i ragazzi belli concentrati perché avremo delle partite dure come Fiorentina, Roma e Juventus, quindi, c'è bisogno di unione di gruppo e di grande coesione collettiva per riuscire a raccogliere qualcosa di buono. Ho visto giocatori che rincorrevano con voglia l'avversario come per mangiarselo e deve essere sempre così, è l'atteggiamento da portarsi avanti."

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