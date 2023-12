Cairo crede all’Europa: “Classifica corta e vogliamo migliorare la scorsa stagione. Torino squadra importante”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai media presenti a margine dell’evento di presentazione del progetto per il nuovo centro sportivo per le giovanili granata, il Robaldo. Ecco alcune dichiarazioni sull’attualità della sua squadra raccolte dall’inviato di Tuttomercatoweb.com sul luogo, a partire dal caso Radonjic che sta scuotendo lo spogliatoio: “Radonjic ha fatto cose eccellenti, è cresciuto. Ogni tanto va un po’ rimesso nella giusta direzione, ma c’è un lavoro costante e lui deve capire quanto teniamo a lui”.

Guardate già al mercato di gennaio?

“Abbiamo una squadra importante, abbiamo tenuto tutti, ora vediamo. Purtroppo abbiamo solo una competizione. La difesa è bella compatta e coriacea, abbiamo fatto 7 clean-sheet. Il merito è della difesa e del portiere che sta facendo bene, e anche di tutta la squadra. Tutti danno un contributo per far tirare poco gli avversari, anche gli attaccanti sono la prima difesa. C’è un lavoro importante. Sanabria, Zapata e Pellegri, poi Karamoh, abbiamo bravi attaccanti. Credo in loro. Abbiamo avuto qualche intoppo, ma il nostro farà certamente meglio. Abbiamo 20 punti, la classifica è corta e il campionato è competitivo. Avremo due gare che non devono essere considerate facile, non lo è nessuna partita. Spesso le partite facile lo sono meno di quelle difficili. Dobbiamo affrontarle con determinazione e attenzione, poi dopo Natale vediamo dove siamo messi. Mancano ancora tante partite, vogliamo migliorare i risultati dello scorso campionato. E’ bene fare una cosa per volta, domani con l’Empoli non sarà banale: si sono rimessi in carreggiata”.

