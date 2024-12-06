Torino verso la cessione? Cairo: "Non scommetterei un euro sulla mia presenza qui tra un anno"

Il presidente del Torino parla del momento vissuto alla guida del club granata: "Investire 100 milioni? Nessuna garanzia di successo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, in cui ha riflettuto sul periodo attuale alla guida del club granata. Ecco le sue dichiarazioni:

"Se mi chiedessero di scommettere un euro sulla mia presenza qui anche tra dodici mesi, non lo scommetterei. Se investire 100 milioni fosse garanzia di successo, li metterei. Ne ho già messi 72 di tasca mia, Pianelli ha vinto lo scudetto con 5 miliardi, dodici milioni di ora. E quando sono arrivato, ho fatto un aumento di capitale da dieci milioni. E quando sono arrivato, ho fatto un aumento di capitale da dieci milioni. Il Bologna ci è arrivato davanti cinque volte, ma sette è rimasto dietro con Saputo che ha investito 300 milioni. Il calcio, il suo sistema, la sua sostenibilità sono temi che hanno avuto, e hanno, un impatto diverso, molto, negli ultimi tempi, l’avvento dei diritti televisivi ha fatto saltare il banco..."

Buffon: “Che una piazza come quella della Fiorentina sogni lo scudetto è un bel segnale”

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