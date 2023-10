Juric stanco del progetto Torino? Cairo lo chiama per il rinnovo, lui prende tempo. Vuole club da Europa

Ivan Juric spera di fare il grande salto nella prossima estate. Ed è anche il motivo per cui non c’è ancora stato il rinnovo con il Torino. Il tecnico croato è alla sua terza stagione sulla panchina e nelle prime due è arrivato decimo, collezionando 50 e 53 punti. Lontanissimo dalla zona retrocessione, è vero, ma altrettanto distante dalle posizioni che contano. L’idea è quella, finalmente, di trovare un impiego in una squadra che punta ad arrivare in Europa, aspettando quindi il prossimo valzer degli allenatori. Un anno e qualcosa fa, prima del rinnovo di Gasperini fino al 2024, Juric era la prima alternativa per l’Atalanta.

LORENZO AMORUSO DICE LA SUA SENZA MEZZI TERMINI SU BELTRAN