Torino non gioca con casi Covid? Lotito non ci sta, scontro con Cairo. La Lazio andrà in campo

Tuttosport si sofferma sulla questione variante inglese nel Torino e parla di nuove fortissime tensioni tra il presidente del Torino Urbano Cairo e il numero uno della Lazio Claudio Lotito, che martedì a Roma vorrebbe il normale svolgimento di Lazio-Torino con eventualmente in campo la Primavera granata.

Si legge: “La normativa sportiva adeguata al Covid normale non prescrive che, anche in caso di blocco da parte dell’Asl di tutta la prima squadra, una partita (dopo un primo rinvio già statuito: nella fattispecie, quello col Sassuolo) venga rinviata per forza. A costo, per il club coinvolto, di dover mandare in campo la Primavera. E, a meno di sorprese, che cosa deciderà ora proprio la Lega per prudenza normativa? Oggi sarà rinviata anche la gara di lunedì dei ragazzi di Cottafava, Bologna-Torino (campionato Primavera): così Nicola potrà attingere dal serbatoio dei ragazzi, per far fronte alle lacune (7 assenti già certi, se non di più). Oppure, nel caso più malaugurato, il Torino potrà, volendo, mandare l’intera Primavera a Roma al posto della prima squadra, se bloccata dall’Asl. Però già trapela cosa farebbe a quel punto Cairo: si opporrebbe, a costo di dove rivendicare nei vari tribunali sportivi anche il precedente del caso Napoli (ricorso vinto e sconfitta a tavolino cancellata dopo la mancata presenza contro la Juve, post blocco dell’Asl). Tra pressioni ai vertici, telefonate pesanti, scontri striscianti e contenziosi dietro l’angolo, Lazio e Torino stanno già giocando non la loro partita, ma le loro partite”. Lo scrive Toronews

