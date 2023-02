Cairo risponde a Commisso: “Quello che dice non è vero, valutiamo estremi per la querela”

Nel postpartita di Fiorentina-Torino, il patron viola Rocco Commisso aveva duramente attaccato Urbano Cairo e il suo gruppo editoriale RCS: “Non è giusto che uno che controlla i giornali fa la critica a una squadra che deve incontrare”. Non sono tardate ad arrivare le parole di risposta del presidente del Torino: “Quello che dice Commisso è altamente diffamatorio dei miei giornali e della mia persona, oltre a non essere vero e quindi stiamo valutando con il mio avvocato se ci sono gli estremi per la querela”, ha dichiarato Cairo ai microfoni dell’ANSA.

LA CURVA FIESOLE NON HA PERDONATO AMRABAT