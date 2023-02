La Fiorentina ha perdonato Amrabat, la Curva Fiesole no: fischi per il centrocampista appena in campo

Non sono stati due giorni semplici per Amrabat, il centrocampista marocchino aveva prima chiesto di non allenarsi perchè voleva andare al Barcellona, con precisa richiesta di cessione alla società viola che però si è opposta con forza alla cessione. Poi, nel pranzo prima di Fiorentina-Torino, sono arrivate le scusa al gruppo, alla società al tecnico che hanno accettato il dietrofront del giocatore. Italiano nel post gara sull’argomento ha detto:

“Amrabat, non era sereno, ha avuto questo incontro con la società, quando si chiude tutto, si riparte, il ragazzo è stato serio nel capire l’errore, stava per rovinare la preparazione a questa partita, è un top player e deve dimostrarlo da qua a giugno. Finalmente si chiude il mercato, è una tragedia sportiva. Ha chiesto scusa ed ha sistemato con società, compagni e allenatore, adesso deve dare il massimo fino a giugno”

Tutto sistemato? Non proprio, perchè se la tribuna ha accolto con indifferenza il giocatore quando è andato sul terreno di gioco e in panchina per Fiorentina-Torino, lo stesso non si può dire per la reazione della Curva Fiesole che prima ha mugugnato durante il riscaldamento proprio sotto la Curva, poi ha fischiato sonoramente nel momento in cui Amrabat è andato in campo al posto di Mandragora alla metà del secondo tempo. Dunque il rapporto è tutto da ricostruire. C’è tempo. Parola al campo.