Fallimento Roma, sarà Fiorentina-Cremonese. Andata a Cremona il 4 aprile, ritorno a Firenze il 25

Vince la Cremonese sul campo della Roma per i quarti di finale di Coppa Italia, la squadra di Ballardini ha segnato un gol per tempo ed ha battuto cosi la squadra di Jose Mourinho, prima il gol di Okereke su calcio di rigore e poi il raddoppio grazie ad un autogol di Celik. A nulla è servito il gol di Belotti che ha accorciato le distanze in pieno recupero. Adesso sarà dunque la squadra grigiorossa ad affrontare la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia che si giocherà la gara di andata a Cremona il 4 o 5 aprile, il ritorno è fissato a Firenze il 25 o 26 aprile. Ricordiamo che quest’anno, per la prima volta, non vale più la regola del gol in trasferta.

LO SFOGO DI COMMISSO