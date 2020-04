Non sono passate inosservate, nel mondo del calcio, le parole del direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, Giovanni Rezza. Urbano Cairo, presidente del Torino, le condivide e spiega perché. “Ha ragione il professor Rezza – dice -, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile”.

Il numero uno dei granata e presidente di Rcs, intercettato al telefono dall’ANSA, non ha dubbi: “Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Torino ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti”.

