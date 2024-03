Cairo al Viola Park per omaggiare Barone. Abbracci con Pradè e Camilla. Assente Commisso

Nella giornata di ieri il Torino e il suo presidente Urbano Cairo sin da subito si erano detti addolorati per la notizia della morte di Joe Barone. “Siamo vicini alla famiglia e alla Fiorentina“. Questa sera il presidente granata ha fatto visita personalmente alla camera ardente allestita presso il Viola Park abbracciando calorosamente sia la vedova Camilla che il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Il Presidente Rocco Commisso non era in quel momento presente.

SEPOLTURA 26 MARZO A BROOKLYN