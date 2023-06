Cairo si dichiara innocente, ma domani i suoi giornali pubblicheranno la risposta di Commisso?

Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della querela di Urbano Cairo nei confronti di Rocco Commisso. La Fiorentina, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di non aver ricevuto ancora nulla ma la battaglia tra i due è cominciata ormai anni fa. Il dibattito su questa questione è certamente ampio, tocca la libertà di stampa e il conflitto di interessi perchè indubbiamente, se il presidente di una squadra di serie A è anche il patron del giornale sportivo più importante di Italia (se restiamo solo sul calcio…) allora indubbiamente le parole e gli interrogativi di Commisso possono essere compresi.

Ma la diatriba parte quando sulle pagine de La Gazzetta è stato pubblicato un articolo in cui il patron viola è stato offeso gravemente, qui è partita l’ira di Rocco poi sfociata in una battaglia legale che per ora, vede vincitore lo stesso Commisso. Cairo difende il proprio operato e quello delle sue testate, ma una prova l’avremo domani, quando, in nome della libertà di stampa, dovremo necessariamente trovare sui giornali di cui è editore, anche la risposta di Commisso all’annuncio della querela di Cairo. Cosi si comporta una stampa libera. Domani lo sapremo. Sperando che, se ciò avvenga, gli venga dato il giusto spazio in maniera tale da permettere a tutti i lettori di farsi l’idea che meglio preferiscono.

LE PAROLE DI PEDULLA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA