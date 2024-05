Cairo saluta Juric: “I contratti finiscono gli ho detto di restare ma si è voluto tenere le porte aperte”

Dall’addio di Juric al mercato: Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in occasione dell’inaugurazione del primo campo del centro sportivo per le giovanili “Robaldo” dove ha dato il calcio di inizio a una partita tra bambini della scuola calcio. Il presidente granata ha parlato anche dell’attuale allenatore Ivan Juric: “Ho investito tanto su sua richiesta. Non ha voluto rinnovare e i contratti finiscono. L’anno scorso mi chiese di prendere Ilic. Gli ho detto ‘io faccio questo investimento perché tu me lo chiedi, è un giocatore molto forte, ma voglio che tu rimanga con noi’. Lui ha detto ‘ma sì’. Poi la cosa è slittata, poi ha preso tempo e ha voluto tenersi le porte aperte. I contratti finiscono a un certo punto..”. Lo riporta Sky Sport

