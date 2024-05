Valcareggi: “Palladino lascerà Monza, me lo ha detto Galliani. Ma ho notizie sulla Fiorentina”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “A questi tre anni di Italiano, in attesa della finale, do un 8. E’ riuscito a mascherare i difetti di una squadra normale, ottenendo dei risultati superiori al valore della rosa. Per l’anno prossimo gli si sono chiuse delle porte, da Bologna a Napoli, e che stia fermo mi sembra strano. Per quanto riguarda Palladino io so che non rimarrà a Monza, me l’ha detto Galliani, ma non ho notizie su un suo arrivo alla Fiorentina”.