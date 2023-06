Juric resta al Torino. Ha ricevuto la promessa da Cairo di una squadra più forte il prossimo anno

Ivan Juric rimarrà al Torino anche per la prossima stagione. Il tecnico granata ha infatti incontrato quest’oggi il presidente Urbano Cairo, ricevendo le giuste garanzie. Juric, quindi, rispetterà il contratto in scadenza nel 2024 e l’obiettivo sarà migliorare i 53 punti ottenuti in questa stagione, ma soprattutto riprovare a raggiungere l’Europa, una missione fallita quest’anno. Adesso, la squadra riprenderà la preparazione nella seconda settimana di luglio, probabilmente il 10 anche se non è ancora stata fissata una data precisa, e poi partirà per il consueto ritiro pre-campionato, a Pinzolo. Lo riporta TMW

