Belotti è sempre al centro del mercato, sia all’estero che in Italia, dove la Fiorentina sembra averlo messo nel suo destino, costi quel che costi. Cairo non lo vuole cedere ma i gigliati ci provano, questa volta, secondo alcuni media, proponendo anche Cutrone nell’affare. Il cartellino del giocatore, che deve però essere riscattato dalla squadra dei Wolves, vale circa 20 milioni, mentre Belotti non partirà per meno di 50 milioni. Ma anche questa ipotetica proposta verrà rimandata al mittente.

