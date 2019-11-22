“Cairo vattene”, altre scritte sui muri della sede del Torino e al Filadelfia

Ancora tensione nell’ambiente Torino. Scritte “Cairo Vattene” realizzate con uno spray di color granata sono state ritrovate questa mattina in via dell’Arcivescovado a Torino, vicino al portone del pa...

Ancora tensione nell’ambiente Torino. Scritte “Cairo Vattene” realizzate con uno spray di color granata sono state ritrovate questa mattina in via dell’Arcivescovado a Torino, vicino al portone del palazzo che ospita la sede societaria del Torino FC. Non solo: anche al Filadelfia, un cartello affisso sui cancelli dello stadio recante il Regolamento d’uso è stato imbrattato con una scritta: “Cairo Game over, vattene”. La vittoria di Brescia non ha placato il malcontento di una parte della tifoseria: ricordiamo che qualche giorno fa erano comparsi, in zona Lingotto, alcuni striscioni contenenti lo stesso messaggio. Continua dunque la contestazione verso l’operato di Urbano Cairo.

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