Gazzetta: “A Commisso sfugge che anche Elkann, Iervolino e Berlusconi sono presidenti di club di A”

Se in passato si era preferito non replicare alle affermazioni di Commisso, stavolta il presidente di Rcs e del Torino Cairo valuterà con i suoi legali se sporgere querela per diffamazione. Al presidente Commisso sfugge poi che in Serie A ci sono altri presidenti e proprietari di club che sono anche editori: John Elkann della Juve editore di La Stampa e La Repubblica, Danilo Iervolino della Salernitana editore de L’Espresso e Silvio Berlusconi del Monza proprietario di Mediaset. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

