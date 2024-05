Tuttosport: “Italiano prima scelta del Torino ma ostacolo stipendio importante e status acquisito”

Secondo Tuttosport Italiano sarebbe la prima scelta di Urbano Cairo per sostituire l’uscente Ivan Juric. Italiano sarebbe il profilo perfetto, soprattutto dopo quello visto con la Fiorentina a Firenze. Tra finali e un gioco moderno, l’allenatore viola non ha mai perso la sua identità di gioco. Ci sono però dei limiti in questa operazione. Al di là della concorrenza del Bologna, Vincenzo Italiano ha uno stipendio importante e lo status ottenuto a Firenze comporterebbe delle richieste vere sul mercato. Come alternative rimangono Vanoli e Palladino.

