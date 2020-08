Secondo Tuttomercatoweb.com, c’è stato nei giorni scorsi un contatto tra il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ed il presidente del Torino Cairo per Armando Izzo. Il difensore napoletano ha già dato il suo ok al trasferimento anche se per ora un’offerta ufficiale non è ancora arrivata.

