Per molti mesi Dusan Vlahovic è stato il punto di riferimento della Fiorentina, ora il suo futuro in viola sembra avvolto nel mistero. Il classe 2000 è molto richiesto in Serie A, la Fiorentina crede fortemente in lui ma non si esclude che possa partire in prestito qualora la viola porti a Firenze un bomber. Sul centravanti serbo c’è l’Hellas Verona, club che valorizza i giovani. Ora per lui è arrivata per settembre la chiamata della nazionale serba, un importante traguardo. Lo scrive La Nazione.

