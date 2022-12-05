Si erano fatti la guerra, scoppia la pace grazie allo spalma debiti, Cairo annuncia: "Ha ragione Lotito"

Urbano Cairo e Claudio Lotito, una guerra che parte da lontano e che poi sfocia nella vicenda del tampone di Immobile che ha giocato la gara contro i granata anche se non poteva farlo. Da quella vicenda sui giornali di Cairo ci fu una vera e propria

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2022 18:27

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