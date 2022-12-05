Si erano fatti la guerra, scoppia la pace grazie allo spalma debiti, Cairo annuncia: "Ha ragione Lotito"
Urbano Cairo e Claudio Lotito, una guerra che parte da lontano e che poi sfocia nella vicenda del tampone di Immobile che ha giocato la gara contro i granata anche se non poteva farlo. Da quella vicenda sui giornali di Cairo ci fu una vera e propria
«La situazione è sotto gli occhi di tutti: il nostro è un mondo che vive da tempo difficoltà, molto aggravate negli ultimi anni dalla pandemia. Certo, sono stati fatti sbagli, ma errori di gestione se ne fanno anche in altri settori della società, che pure ricevono aiuti rilevanti dallo S tato: penso al tax credit per il cinema, ad esempio. Incentivo che peraltro vede escluse le TV come la 7 che danno lavoro a 500 persone con le loro trasmissioni e la cui occupazione andrebbe tutelata come quella del cinema dove il ministro della cultura Franceschini prese molto a cuore i problemi del settore riuscendo ad ottenere supporto» prosegue Cairo.
«Sull’idea di modificare la “Melandri”, ogni persona di buon senso comprende che, per chi investe, è una sacrosanta opportunità di ottenere un guadagno grazie alla continuità del progetto. Funziona così anche all’estero, in Spagna ad esempio dove i diritti tv li valorizzano bene, gli anni di durata sono appunto cinque e sei per quelli internazionali». Lo riporta il Corriere della Sera
ODRIOZOLA E LA SCELTA CHE NON HA CAPITO NESSUNO
https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-si-interrogano-sul-perche-odriozola-abbia-deciso-di-lasciare-la-fiorentina/194812/