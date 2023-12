Cairo: “Con la Fiorentina partita molto importante che dobbiamo fare alla grande”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del buon momento di forma della propria squadra e anche della prossima sfida tra granata e viola: “A Lecce in poi, la squadra è sempre stata molto in palla e il mister è completamente focalizzato. C’è anche un nuovo modo di giocare che sta rendendo: quindi direi che il bilancio è positivo. A me piace guardare tutto sempre con positività: la squadra c’è e il mister è contento. Contro l’Udinese è stata una partita che all’inizio poteva mettersi bene, poi purtroppo si è messa male. Averla recuperata è stato un bene e proprio questa reazione della squadra è un buon segnale, molto positivo – prosegue il presidente Cairo -. L’Udinese è molto fisica, accetta il confronto diretto: direi che oggi può andare bene questo punto prima del Natale. Aver recuperato una partita così non è banale, soprattutto dopo aver preso gol a dieci minuti dalla fine. Adesso c’è il Natale, poi il 29 dicembre a Firenze avremo una partita molto importante che dobbiamo fare alla grande”.

