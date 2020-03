Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Radio 1 sul taglio degli stipendi dei calciatori a causa dell’emergenza Coronavirus: “Secondo me il campionato di calcio è finito e non va assegnato lo scudetto. Ci deve esser un contributo di tutti per uscire da questa drammatica situazione e ripartire. Sono fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo con i calciatori”.