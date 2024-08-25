Il presidente del Torino è stato contestato prima della partita contro l'Atalanta a causa del mercato deludente

Il presidente del Torino è stato contestato prima della partita contro l'Atalanta in seguito degli ultimi movimenti di mercato

Prima della partita di oggi tra Atalanta e Torino il presidente granata Urbano Cairo è stato contestato dai tifosi presenti soprattutto a causa della cessione di Bellanova all'Atalanta. I tifosi del Torino hanno protestato contro la presidenza del Torino che dopo 19 anni non ha portato grandi risultati alla piazza, sono molti i cori contro di lui e gli striscioni come: "Presidente pezzo di m...., te ne vai o no?, ambizioni di un certo livello, da 19 anni il solito ritornello noi non siamo in vendita". La contestazione dei granata conoscerà il suo apice durante la partita di oggi alla quale ci sarà anche Cairo.

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