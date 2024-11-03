Cairo: "Sconfitta immeritata, la Fiorentina non ha mai tirato in porta, secondo tempo dominato dal Toro"

Il presidente granata deluso dal risultato ma non dalla prestazione, smentisce seccamente la trattativa con Red Bull per la cessione del Toro

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla così ai cronisti presenti al termine della partita persa 0-1 dalla sua squadra contro la Fiorentina:

"Una sconfitta immeritata, secondo me. La Fiorentina è una buona squadra che ha fatto un buon filotto di vittorie, e oggi tranne quel gol regalato da noi per il resto non ha tirato in porta dopo che nelle ultime ha prodotto molto. Oggi a me è sembrato di vedere un Toro equilibrato nel primo tempo e che nel secondo ha dominato del tutto. Abbiamo preso un palo e c'è stato un gol annullato per mezza spalla: a Roma non ero soddisfatto, oggi di più, ma anche a Roma abbiamo preso un tiro in porta. Un conto è la partita con la Lazio, in cui la sconfitta non mi è piaciuta per prestazione… Oggi non meritavamo di perdere nel modo più assoluto. Poi chiaro, quando ne perdi troppe di fila devi focalizzarti, però esaminiamo le cose in maniera lucida. Sennò buttiamo via tutto ed è sbagliato. Oggi per esempio Pedersen mi ha fatto un'impressione notevole, è una bella notizia. Niente male anche Coco e Walukiewicz, ma da Pedersen ho visto cose importanti, al di là del palo ha fatto un'ottima partita. Speriamo che Adams non si sia fatto male, ora faremo la risonanza tra 48 ore per evitare di avere indicazioni false. Avrebbe proseguito ma ha sentito formicolio e si è fermato".

Nei giorni scorsi ha smentito una possibile cessione al gruppo Red Bull.

"Non ho avuto contatti con nessuno, l'ho detto lunedì e non posso smentire ogni volta. E se ascoltassi, dovrei venire a dirlo a voi? Che domande mi fai? Mi metto forse a trattare con te? Sono domande che non stanno in piedi".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Senza prendere gol in trasferta da 4 partite, non accadeva dal 2007. La difesa della Fiorentina è da record

https://www.labaroviola.com/senza-prendere-gol-in-trasferta-da-4-partite-non-accadeva-dal-2007-la-difesa-della-fiorentina-e-da-record/275369/