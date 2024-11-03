Senza prendere gol in trasferta da 4 partite, non accadeva dal 2007. La difesa della Fiorentina è da record

Il portierone spagnolo David De Gea guida con sicurezza una difesa che con capitan Ranieri ed il giovane Comuzzo ha acquisito grande solidità

Come riportato da Opta la Fiorentina ha costruito la sua splendida classifica anche grazie alla tenuta difensiva. Sono 4 le trasferte consecutive senza subire reti, era successo solo altre due volte nella storia viola.

Bucchioni: “Vittorie sporche determinanti, punti che consolidano classifica, ambizioni ed autostima”

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