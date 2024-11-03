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Senza prendere gol in trasferta da 4 partite, non accadeva dal 2007. La difesa della Fiorentina è da record

Il portierone spagnolo David De Gea guida con sicurezza una difesa che con capitan Ranieri ed il giovane Comuzzo ha acquisito grande solidità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2024 18:26
Senza prendere gol in trasferta da 4 partite, non accadeva dal 2007. La difesa della Fiorentina è da record -
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Come riportato da Opta la Fiorentina ha costruito la sua splendida classifica anche grazie alla tenuta difensiva. Sono 4 le trasferte consecutive senza subire reti, era successo solo altre due volte nella storia viola.

Bucchioni: “Vittorie sporche determinanti, punti che consolidano classifica, ambizioni ed autostima”

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