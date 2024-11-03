Bucchioni: "Vittorie sporche determinanti, punti che consolidano classifica, ambizioni ed autostima"

Secondo Bucchioni queste vittorie hanno un sapore dolcissimo, e testimoniano la grande mentalità acquisita dalla squadra di Palladino

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha così commentato la vittoria della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Torino era un campo difficile, hai vinto su un loro errore ma la Fiorentina c'era, questa concretezza esasperata è qualcosa di straordinario. Sono punti che consolidano classifica, ambizioni e autostima. Le cosiddette vittorie sporche sono determinanti in fondo al campionato. La Fiorentina ha grande mentalità, il prossimo step e riuscire a gestire meglio le situazioni di vantaggio, è un percorso di crescita. certe partite ti devi saper adattare all'avversario. Oggi portiamo a casa sei punti in due trasferte complesse che non erano pronosticabili. Kean è indubbiamente determinante, un occasione un gol. Giovedi ci aspettiamo ampio turnover, qualcuno era obiettivamente stanco"

Palladino vince la settima consecutiva e porta la Fiorentina a -3 dal Napoli capolista.

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