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Palladino vince la settima consecutiva e porta la Fiorentina a -3 dal Napoli capolista

La terza vittoria consecutiva in trasferta porta i viola al secondo posto in attesa della gara dell'Inter di stasera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2024 17:23
Palladino vince la settima consecutiva e porta la Fiorentina a -3 dal Napoli capolista -
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La settima sinfonia di Raffaele Palladino vale anche la prima volta così in alto in classifica. La Fiorentina vince ancora, per la settima volta consecutiva: l'1-0 di Torino vale il secondo posto in graduatoria, a braccetto con l'Atalanta e a -3 dal Napoli capolista. In attesa dell'Inter, in campo stasera, i viola sognano e guardano quasi tutti dall'alto. Per il Toro ancora 14 punti e centro della classifica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

La Fiorentina vince una gara sporca grazie al gol di Kean! Viola che sale al secondo posto in attesa dell’Inter

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-vince-una-gara-sporca-grazie-al-gol-di-kean-viola-che-sale-al-secondo-posto-in-attesa-dellinter/275299/

 

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