Palladino vince la settima consecutiva e porta la Fiorentina a -3 dal Napoli capolista

La terza vittoria consecutiva in trasferta porta i viola al secondo posto in attesa della gara dell'Inter di stasera

La settima sinfonia di Raffaele Palladino vale anche la prima volta così in alto in classifica. La Fiorentina vince ancora, per la settima volta consecutiva: l'1-0 di Torino vale il secondo posto in graduatoria, a braccetto con l'Atalanta e a -3 dal Napoli capolista. In attesa dell'Inter, in campo stasera, i viola sognano e guardano quasi tutti dall'alto. Per il Toro ancora 14 punti e centro della classifica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

La Fiorentina vince una gara sporca grazie al gol di Kean! Viola che sale al secondo posto in attesa dell’Inter

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