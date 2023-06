Torino dietro la Fiorentina, Cairo non ci sta: “Speravo di fare quel colpo di reni e non l’abbiamo fatto”

Il Torino ha perso in casa contro l’Inter e ha dovuto dire addio alle speranze di arrivare ottava in classifica che sarebbe significato quasi certamente un posto in Conference League per via della possibile decisione della Uefa di escludere la Juventus dalle competizioni europee. A prendere il posto del Torino proprio la Fiorentina di Rocco Commisso, che non ha propri ottimi rapporti con Urbano Cairo, queste le parole del patron granata:

“Abbiamo fatto tre punti in più rispetto all’anno scorso che non è male. Peccato per oggi perché abbiamo fatto una buona partita ma potevamo fare anche meglio, però direi che è una buona stagione. Ivan Juric resta? Sicuramente sì. Questa è stata una buona stagione in cui abbiamo fatto tre punti in più e abbiamo fatto vedere un buon gioco con dei giovani che sono cresciuti e tante buone cose. Direi che sono soddisfatto anche se potevamo sperare di fare oggi quel colpo di reni e non l’abbiamo fatto, peccato”.

