Venuti-Fiorentina all’addio: il difensore potrebbe andare in Spagna, c’è l’Espanyol 

Basta questo per raccontare Lorenzo Venuti, che adesso si godrà più di tutti la finale di Praga. Il futuro? Tempo per prendere una decisione ne ha. Da pochi giorni ha annunciato che presto diventerà babbo. La prossima squadra potrebbe anche non essere in Italia, con l’Espanyol che lo lusinga dallo scorso gennaio. Lo scrive La Nazione.

