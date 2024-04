Cairo vuole Vincenzo Italiano sulla panchina del Torino, avviati i primi contatti

Il futuro di Juric a Torino è incerto, con i granata che hanno iniziato a guardarsi intorno: non solo Palladino, contatto con Italiano

La dirigenza granata ha iniziato le grandi manovre per farsi trovare pronta qualora dovesse avvenire la separazione con Juric in estate. Il profilo di Palladino piace molto al Torino e il suo stile di gioco sarebbe anche in continuità con quanto seminato in questi anni da Juric, motivo in più per dare valore alla sua candidatura. Intanto, però, in queste settimane sono stati avviati i contatti tra Cairo e Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore della Fiorentina sembra essere arrivato al capolinea con i viola, come ha fatto capire a più riprese anche con le sue dichiarazioni, e sembrava essere anche il prescelto di Aurelio De Laurentiis per il Napoli. E, invece, il patron azzurro ha altri piani e sta cercando di convincere Antonio Conte a risollevare le sorti dei campioni d’Italia in carica e così Italiano rischia di ritrovarsi senza panchina. Raffaele Palladino continua ad essere in vantaggio al momento per la panchina granata, ma il contatto con Italiano può essere stato il primo seme di una trattativa che potrebbe sbocciare nei prossimi mesi e portare l’ex Spezia a guidare un altro dei club con più storia in Italia.

Lo riporta calciomercato.it

