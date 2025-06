Niente Baroni per la Fiorentina. Cairo lo ha scelto e sarà il nuovo allenatore del Torino

Il Torino ha deciso. In queste ore la società granata presieduta da Urbano Cairo ha preso la direzione di una separazione col tecnico dell’ultima stagione, ovvero Paolo Vanoli. La decisione è stata presa ed entro le prossime 48 ore arriverà anche la formalizzazione della separazione dall’ex allenatore del Venezia, con relativa ufficialità.

Fumata bianca anche per chi, proprio sulla panchina granata, andrà a sostituire Vanoli. Si tratta di Marco Baroni, che nella giornata di ieri ha lasciato ufficialmente la Lazio che a sua volta ha comunicato l’avvio della seconda esperienza di Maurizio Sarri a Formello. Secondo quanto raccolto da TMW, Baroni sarà presto il nuovo allenatore del Torino, firmando un contratto di due anni.

Le parole di Lotito su Baroni – Claudio Lotito, presidente della Lazio, oggi a margine dell’evento sulla lotta contro il bullismo allo stadio Olimpico ha parlato così dell’addio con Baroni: Cosa non ha funzionato con Baroni? Non è che non ha funzionato. Anzitutto io non ho esonerato Baroni. Io non sono abituato a misurare le persone per i risultati, ma per la tenuta psicologica in un contesto specifico. Il mister ha fatto una scelta perché ha capito che sono venute meno alcune aspettative che evidentemente aveva previsto. Penso che anche la piazza aveva assaporato alcune possibilità. Ma non è un problema solo della Lazio, se andate a vedere le altre squadre del nord mi pare che alla fine non hanno vinto nulla. Il calcio purtroppo è anche questo, è legato a fattori imponderabili e a tante variabili non prevedibili. All’andata eravamo primi in Europa League, poi ci siamo persi per strada”.