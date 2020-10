Cairo: “Offerta di 50 milioni della Fiorentina per Belotti? Non ho visto nulla, zero offerte ricevute”

“Belotti è un gran bel giocatore, è il nostro capitano e quindi l’ho tenuto volentieri. Offerta da 50 milioni per la Fiorentina? Io non ho visto nulla, non ho ricevuto offerte del genere…”. Parole e pensieri di Urbano Cairo, presidente del Torino che nell’hotel del calciomercato ha smentito un’offerta della Fiorentina per Andrea Belotti e ha blindato il capitano granata. Lo riporta Tuttomercatoweb.

