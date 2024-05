TMW, In pole per la panchina del Torino c’è Italiano ma Cairo ha contatto anche Sarri

Non solo Italiano, Palladino o Gattuso per il prossimo Torino. Perché Urbano Cairo vorrebbe puntare sul colpo in panchina, con Maurizio Sarri che emerge come possibile candidato forte. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto fra le parti, il presidente ha sempre ammirato molto l’allenatore e l’intenzione è quella di avere un allenatore che giochi con le tre punte. Per questo ci sono stati diversi interessamenti anche per esterni d’attacco, visionati nelle ultime settimane. La sensazione così è che il prossimo allenatore esca da questa ridda di nomi.

Da capire poi se ci saranno le condizioni per un approdo di Sarri. Dopo due stagioni (e qualcosa) alla Lazio, l’intenzione è sì quella di tornare subito in sella, ma è possibile che l’idea sia quella di potere ascoltare tutte le offerte. La panchina del Torino sarebbe forse più vicina alla storia personale di Maurizio Sarri rispetto a quella – già vissuta – della Juventus. Probabilmente bisognerà aspettare l’eventuale scelta del Milan, visto che nei candidati c’è appunto anche Sarri.

Così in pole rimane sì l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ma il giro di allenatori non è ancora iniziato. Come nel domino tutti i tasselli andranno poi al loro posto, questo è il momento degli incontri e dei sondaggi. Lo scrive TMW.

IL PARERE DI ANDREA STRAMACCIONI