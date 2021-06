Belotti non rinnova, Roma offre 15 milioni al Torino, Cairo si offende per offerta troppo bassa

Offerta ‘provocatoria’. Così, scrive ‘Tuttosport’, il presidente del Torino Urbano Cairo ha definito l’offerta presentata dalla Roma per l’acquisto di Andrea Belotti, capitano granata il cui contratto scadrà nel 2022. Belotti non ha intenzione di rinnovare il contratto e la Roma ha messo sul piatto 15 milioni di euro più tre di bonus. Per il numero uno del Toro è però offerta inaccettabile: per cedere oggi Belotti, vuole 30 milioni di euro. Anche se il Gallo tra qualche mese potrà accasarsi altrove a parametro zero. Lo riporta TMW

COMMISSO: “HO DATO LA MIA PAROLA PER GATTUSO”