Cairo: “Belotti preso quando nessuno credeva in lui, se ne va a 0 perchè non l’ho ceduto al Milan”

A La Stampa ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo. Oggetto della discussione l’obiettivo di mercato della Fiorentina Andrea Belotti:

“L’abbiamo preso pagando otto milioni, cifra non da poco quando lo stesso Palermo non ci credeva più di tanto. Era l’estate del 2015 e grazie alla pazienza e al lavoro di Ventura, Andrea è diventato Belotti. E ora andrà via a zero. Mi sento tradito? Lui ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa perché al Milan sarebbe voluto andare: non potevamo interrompere quel tipo di rapporto ed armonia”.

