Di Gennaro su Amrabat: "È stato uno dei migliori del Mondiale. Ma gli manca il gol"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il commentatore tv protagonista del Mondiale disponibile Rai, Antonio Di Gennaro, ha così parlato del Mondiale da protagonista di Marocco, Sofyan Amrabat: "E' st...

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il commentatore tv protagonista del Mondiale disponibile Rai, Antonio Di Gennaro, ha così parlato del Mondiale da protagonista di Marocco, Sofyan Amrabat: "E' stato uno dei migliori del Mondiale nel suo ruolo, nelle due fasi è sempre stato molto importante. Gli manca il gol però".



Amrabat ha giocato tutte le partite della Nazionale marocchina al Mondiale, senza mai trovare la via del gol. Così come in questo avvio di stagione alla Fiorentina, dove il centrocampista ha collezionato 13 presenze senza mai mettere il proprio nome sul taccuino dei marcatori.

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