Di Gennaro su Napoli Fiorentina: ''Sarà step fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri''

Antonio Di gennaro non ha dubbi nel considerare l'impegno con la Fiorentina lo snodo cruciale del campionato del Napoli.

Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato della corsa scudetto che evde i partenopei fronteggiare le due milanesi, indicando nel match di scena nel prossimo turno contro la Fiorentina al Maradona uno snodo cruciale delle ambizioni dei ragazzi di Spalletti. Queste le sue parole:

“Le prossime due partite per il Napoli saranno indicative, anche se non si tratta proprio di scontri diretti: Fiorentina e Roma saranno due step molto indicativi, anche perché per ora tra Napoli e Milan la differenza la fa proprio il ko subito contro i rossoneri al Maradona”.

BARONE: ''CI INCONTREREMO CON ITALIANO PER IL RINNOVO. LOGO? NON E' IL MOMENTO GIUSTO PER CONTESTARE''

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