Di Gennaro: "I centrocampisti viola sono da squadra di basso livello. Pjaca deve farsi delle domande"

“La squadra nel secondo tempo ha ribaltato una partita che poteva davvero compromettere il campionato. La Fiorentina non sta giocando, anche la difesa ieri è andata in difficoltà e questo la dice lung...

“La squadra nel secondo tempo ha ribaltato una partita che poteva davvero compromettere il campionato. La Fiorentina non sta giocando, anche la difesa ieri è andata in difficoltà e questo la dice lunga: a gennaio ci deve essere un mercato importante altrimenti sarà una stagione da 12esimo posto. Il ribaltamento finale di ieri può dare un po’ di fiducia sulla possibilità di ripartire. Vlahovic? Potrebbe essere anche un messaggio a Simeone, avrebbe bisogno di un mese di impiego almeno per poter far vedere qualcosa. Un cambio eventuale di allenatore a volte porta dei vantaggi ma non è detto. Mercato estivo sbagliato? Gerson non ha avuto continuità nella Roma, la Fiorentina in più ha perso il regista e ha preso poi giocatori che servono per vivacchiare. Tra Norgaard, Edimilson e Dabo non se ne fa uno da Fiorentina. E poi Pjaca, mi dispiace perché ha talento però lo vedo appesantito, non salta mai l’uomo, non ha strappi. Un giocatore così diventa inutile ma si deve fare delle domande lui stesso”.