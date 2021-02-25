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Di Gennaro: "A livello infrastrutturale Commisso è impeccabile. Da rivedere il progetto tecnico e il management"

Le parole di Antonio Di Gennaro sull'operato di Rocco Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2021 21:25
Di Gennaro: "A livello infrastrutturale Commisso è impeccabile. Da rivedere il progetto tecnico e il management" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Antonio Di Gennaro, opinionista e commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare un bilancio, fino a questo momento, dell'operato di Rocco Commisso da Presidente della Fiorentina. Ecco le sue parole:

COMMISSO "A livello di progettualità infrastrutturale non si può dire nulla a Rocco Commisso: abbiamo visto tutti che cosa sarà il nuovo centro sportivo. C’è da rivedere qualcosa, invece, se si parla di progetto tecnico e di management, considerando i risultati ottenuti fin qui. Ad esempio non ho capito molto le scelte fatte in sede di mercato un mese fa, quando invece servivano giocatori già pronti. La Fiorentina deve poter lottare sempre per l’Europa, se non raggiungi quel livello a cosa servono le infrastrutture? Mi auguro non vengano più ripetuti errori come quello dell’estate scorsa, quando si è scelto di continuare con Iachini e non prendere Juric".

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