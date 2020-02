Questo è stato l’intervento di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: “Vittoria importante per la Fiorentina, la partita grazie all’errore della Samp si è messa subito in discesa ma i viola non hanno mai smesso di attaccare. La mentalità giusta del non accontentarsi c’è, peccato per il gol subito al 90′ che ha fatto arrabbiare Iachini. Vittoria molo convincente a livello di gioco. Dragowski? Grande parata. Pezzella mi sembra che stia migliorando, Duncan è fondamentale, è proprio quello che ci voleva in attesa di un regista di spessore”.