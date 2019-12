Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Antonio Di Gennaro: “Ho visto una Viola diversa rispetto alle scorse partite, per questo è arrivato un risultato positivo. L’Inter è molto stanca, la Fiorentina ha meritato il pareggio contro i nerazzurri poteva arrivare un’altra sconfitta invece non è stato così. Vlahovic? Il gol è stato bellissimo, questo pareggio vale come una vittoria. Ora la Fiorentina può tornare a vincere, è lo spirito giusto. Nella rosa di Montella manca Ribery ed anche Chiesa. La Fiorentina deve confrontarsi con le altre squadre del suo livello, la Roma gioca bene i viola dovranno fare attenzione. Chiesa? Sicuramente è un caso ieri gli hanno dato molte botte i calciatori interisti ma si vede che non è felice. Mercato di gennaio? Serve rinforzare il centrocampo. Vlahovic è il punto di riferimento di Montella”.