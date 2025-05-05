Di Gennaro duro: "Zaniolo è un calciatore in meno per la Fiorentina, sembra sempre disconnesso"

L'ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, ecco un estratto delle sue parole su Nicolò Zaniolo:"Zaniolo a me sembra sempre disconnesso rispetto a...

L'ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, ecco un estratto delle sue parole su Nicolò Zaniolo:

"Zaniolo a me sembra sempre disconnesso rispetto a tutto, se non cambia questa mentalità che ha è difficile che possa tornare a buoni livelli. Guardate Mandragora, è un giocatore normalissimo ma con il duro lavoro è diventato straordinario, anche ieri mi ha impressionato per la buona partita che ha fatto. Zaniolo al contrario di Mandragora aveva tante possibilità ma non le ha sfruttate, è inutile parlare di ambiente o infortuni, sono scuse. Mandragora è l'emblema che con la determinazione e il duro lavoro si può arrivare lontano.

Zaniolo è Nazionale ma non lo capisce, per Firenze e la Fiorentina è un calciatore in meno, non so se può crescere ancora, non è cresciuto a Bergamo, anzi è addirittura peggiorato. Io ho fatto il calciatore ma se molli così è difficile"