Queste le parole di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: “Ora sono fondamentali la voglia e la professionalità di ogni calciatore, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Nella prossima sfida capiremo che preparazione ha fatto fare Iachini alla squadra. La panchina della Fiorentina è l’occasione della vita per l’allenatore ascolano, sono molto contento per lui, so che in queste occasioni dà sempre il massimo”.