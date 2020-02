Queste le parole rilasciate da Antonio Di Gennaro a Lady Radio: “Igor? Può giocare sia nella difesa a tre che come esterno nel centrocampo a cinque. Mi sembra un calciatore affidabile, giusto per Iachini. Vlahovic e Chiesa? Sono i favoriti per giocare in coppia. Cutrone è decisivo a gara in corso. L’Udinese è in un momento complicato, la Fiorentina deve approfittarne”.