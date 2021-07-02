Di Gennaro: "Ribery non si discute. Voleva rimanere, spero non diventi un rimpianto"

Le parole di Antonio Di Gennaro ai microfoni di Stadio Aperto

Antonio Di Gennaro, commentatore tv ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di Tuttomercatoweb, commentando la separazione tra Franck Ribery e la Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Fisicamente e come professionista mi sembra non si discute. Lui voleva rimanere, penso che abbia ancora voglia di giocare. Un po' mi dispiace veder partire uno che sa giocare al calcio come lui. Ha avuto un'annata particolare ma ero convinto che potesse essere la ciliegina sulla torta, mi auguro non diventi un rimpianto per quanto poteva dare negli spogliatoi".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/commisso-contro-mendes-rappresentava-sergio-oliveira-gattuso-e-il-porto-inaccettabile/144871/