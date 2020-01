Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Antonio Di Gennaro: “Iachini ha messo apposto tante cose, ha sistemato la Fiorentina anche fisicamente. Lirola non lo vedevo così in forma dai tempi del Sassuolo e Chiesa anche sta tornando quello dei tempi migliori. Castrovilli è un calciatore totale sia per i viola che per la Nazionale. Con il 3-5-2 Iachini ha trovato equilibrio. Genoa? Sarà una sfida dura anche se il Genoa subisce molto le altre squadre, sarà determinate l’aspetto mentale della Fiorentina. In queste situazioni il mister ascolano si esalta. Duncan sarebbe un buon acquisto per i viola, è anche un calciatore che l’allenatore conosce bene, lo prenderei perchè è già pronto, il suo profilo mi convince”.