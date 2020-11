Di Gennaro: “Commisso prenda ispirazione dal Verona. Europa? Difficile, servirebbero innesti a Gennaio”

Antonio Di Gennaro, opinionista e commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “Intanto un gioco migliore. Per questo credo che comunque chiederà qualcosa a gennaio, penso proprio una punta”.

VLAHOVIC “Perché non far giocare Vlahovic? Come fai a valutarlo? D’altronde se hanno rifiutato certe offerte, è giusto lasciargli spazio almeno per una decina di partite.

IACHINI “Si è trovato in un tourbillon dato dalla conferma del presidente con gli altri che non lo volevano: con Prandelli ci sono le prerogative per un calcio e una classifica diversa. La vedo dura che siano in lotta per l’Europa, ma magari con qualche innesto a gennaio.”

EUROPA “Le competenze vanno divise. Se la Fiorentina vuole arrivare a sinistra e puntare l’Europa League, doveva fare una squadra da Champions. Ma non c’è“.

COMMISSO “Comunque vada lui ha investito: nel primo anno siamo arrivati a 300 milioni. Le scelte di livello tecnico, come nelle grandi aziende, deve delegarle al reparto sportivo. Dovrebbero imitare il Verona, dove il ds D’Amico prende i giocatori che l’allenatore Juric gli chiede. Se non arrivano i giocatori che vuole il tecnico, si parte già male”.

