Di Gennaro: "La Fiorentina preoccupa. Chiesa non si sa se ha un vero problema o no. Pedro..."

Queste le parole di Antonio Di Gennaro a TMW sulla Fiorentina: "Hanno fatto un mese e mezzo di buon calcio, ma la Fiorentina è preoccupante per una questione fisica e tattica. Chiesa non si sa se ha u...

Queste le parole di Antonio Di Gennaro a TMW sulla Fiorentina: "Hanno fatto un mese e mezzo di buon calcio, ma la Fiorentina è preoccupante per una questione fisica e tattica. Chiesa non si sa se ha un problema vero o meno. Ribery lo ha perso almeno per due settimane. Montella ha perso elementi importanti, e non ci sono riserve. Rischio? Vedo la Samp, non la Fiorentina. Pedro? Ancora non è pronto dopo tre mesi e mezzo. C'è qualcosa che non va. Servono almeno 4-5 giocatori di livello importante".

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